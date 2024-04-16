Бухарест, 16 апреля, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Королевские ВВС Нидерландов направят ещё три американских истребителя F-16 Fighting Falcon в Европейский центр подготовки пилотов для этих самолётов, включая лётчиков с Украины. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба министерства обороны Румынии.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что в связи с этим глава военного ведомства Румынии Анджел Тылвэр 17 апреля проведёт на авиабазе «Лейтенант-авиатор Георге Мочорницэ» в Борче встречу с главой минобороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Европейский центр подготовки пилотов для F-16 официально открыли в ноябре 2023 года в рамках сотрудничества между военными ведомствами Румынии и Нидерландов, при партнёрстве компании Lockheed Martin и с поддержкой Дании. Последняя вместе с Нидерландами является координатором международной коалиции по F-16.

В ноябре 2023 года Нидерланды сообщали о направлении в Румынию пяти самолётов F-16, в том числе для обучения пилотов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не готовы передать Киеву истребители F-16. По его словам, греческие власти продолжать оказывать помощь Украине, однако не станут этого делать в ущерб собственной обороноспособности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 5 апреля заявил, что самолёты F-16 не будут «серебряной пулей» для Украины в конфликте с Россией и не смогут переломить ситуацию на фронте в пользу ВСУ. При этом он назвал поставки Киеву F-16 и оружия для них, а также тренировки украинских пилотов отличным примером военной поддержки Украины со стороны союзников.

Президент России Владимир Путин заявлял, что возможные поставки американских истребителей F-16 ВСУ не изменят ситуацию в зоне боевых действий, потому что их будут беспощадно уничтожать, как и другую западную технику украинской армии. Глава государства отмечал, что F-16 станут для России законной целью, в случае использования их против российских военных с аэродромов третьих стран.