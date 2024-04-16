Киев, 16 апреля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима считает позором то, что в палате представителей Конгресса США решили разделить пакет помощи Украине и Израилю. Об этом он заявил в опубликованном 16 апреля интервью телеканалу PBS.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Это означает, что речь идёт не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии», — сказал он.

По мнению Зеленского, такое решение обусловлено приближающимися выборами президента США. Это показывает, что для американских конгрессменов получение одобрения от собственного населения важнее проблем Украины, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден в октябре 2023 года запросил у Конгресса согласование пакета помощи для Украины, Израиля и Тайваня, в котором более $60 млрд предполагалось предоставить Киеву. Палата представителей отказалась поддержать эту инициативу.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон 15 апреля 2024 года заявил, что законодатели на следующей неделе вместо единого пакета помощи рассмотрят отдельно выделение средств для Украины и для Израиля.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация против разделения пакета помощи. Он призвал палату представителей одобрить общий пакет, учитывая, что сенат уже его одобрил.