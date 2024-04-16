Вашингтон, 16 апреля, 2024, 05:05 — ИА Регнум. Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон на текущей неделе внесёт на рассмотрение отдельный законопроект о помощи Украине взамен общего запроса Белого дома на цели национальной безопасности. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«На этой неделе мы рассмотрим отдельные законопроекты со структурированным и уместным процессом внесения поправок: финансирование нашего союзника Израиля, поддержка Украины», — указал Майк Джонсон.

По информации интернет-издания Puncbhowl, спикер палаты представителей уже проинформировал однопартийцев о намерении внести на рассмотрение новый пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

Ранее Майкл Джонсон предупреждал, что палата представителей не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

При этом американская администрация продолжает оказывать давление на конгресс с требованием одобрить запрос на оказание дальнейшей крупной военной помощи Израилю, Тайваню и Украине. Как передавало ИА Регнум, 15 апреля Джон Кирби в ходе брифинга в очередной раз заявил, что Белый дом выступает против того, чтобы палата представителей Конгресса США разделяла законопроект о выделении помощи Украине.