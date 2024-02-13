Москва, 13 февраля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В День российской науки 8 февраля стартовал прием заявок на участие в пятой юбилейной премии мэра «Новатор Москвы». Принять участие в конкурсе могут как индивидуальные участники, так и команды до пяти человек. Прием заявок продлится до 1 мая.

Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Победитель — микропроцессорные протезы нового поколения

Конкурс нацелен на поддержку и коммерциализацию наукоемких проектов. Участие в конкурсе «Новатор Москвы» помогает открыть технологический бизнес, выйти на первые продажи, а также кратно увеличить выручку и новые рабочие места. В частности, за время проведения финалисты конкурса создали более 130 наукоемких стартапов, зарегистрировали свыше 400 объектов интеллектуальной собственности, открыли более 800 новых рабочих мест, а совокупная выручка составила 56 миллиардов рублей.

«На конкурс «Новатор Москвы» мы приглашаем изобретателей в возрасте от 14 лет. Для участия необходимо иметь прототип, готовый продукт или просто идею. Это отличный шанс заявить о себе, представить свой проект, получить экспертную поддержку, а в случае победы еще и финансовую — до 1,5 миллиона рублей», — сообщила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома. Она подчеркнула, что проект уже не первый год помогает разработчикам, инноваторам, ученым, студенческим и трудовым коллективам создавать и продвигать отечественные продукты и технологии.

Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Победители и финалисты «Новатор Москвы — 2023»

Участники конкурса должны показать наукоемкий, инновационный и экономический потенциал своих разработок. Экспертная комиссия конкурса из инвесторов, представителей корпораций и органов исполнительной власти выберут 36 победителей и финалистов, которые получат премии мэра. Общий призовой фонд составит 20,7 миллиона рублей.

Конкурсанты соревнуются в трех номинациях: «Проект будущего» — для авторов инновационных идей, «Меняющие реальность» — для тех, кто готовится вывести свой продукт на рынок, и «Лидеры инноваций» — для производителей серийной продукции, которая уже нашла покупателя. В каждой номинации шесть направлений: «Благоустройство и строительство», «Промышленность», «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды» и «Общественные проекты».

Согласно исследованию Агентства инноваций Москвы, абсолютное большинство ученых считает технологическое предпринимательство хорошим карьерным выбором. Более того, 39% планируют открыть собственное дело в ближайшие три года, а 4% уже совмещают научную и бизнес-карьеры. Например, многие финалисты конкурса продолжают развивать свои проекты в инновационной экосистеме столицы, в которую в том числе входит программа поддержки технологического предпринимательства «Академия инноваторов».

«Конкурс «Новатор Москвы» играет важную роль в формировании благоприятной среды для инновационного предпринимательства, создает базу для развития новых технологий, способствует вовлечению жителей столицы в предпринимательскую деятельность и служит мостом между наукой и бизнесом. Многие участники конкурса прошлых лет продолжили свой путь в непрерывной программе развития технологического предпринимательства «Академия инноваторов» от Агентства инноваций Москвы, где при поддержке трекеров участники могут доработать свой продукт, создать стартап, выйти на первые продажи, найти новых партнеров», — подчеркнул заместитель генерального директора Максим Власов.

Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Награждение первого потока участников-детей «Новатор Москвы»

Премия мэра «Новатор Москвы» присуждается с 2020 года. За это время номинантами стали свыше 5 тысяч ученых, изобретателей и предпринимателей. Призерами стали 138 проектов, которые разделили призовой фонд 79,35 миллиона рублей. Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».