Гавана, 16 апреля, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в рамках рабочего международного визита на Кубу для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба российского ведомства.

Kremlin.ru Игорь Краснов

«В аэропорту его встретили чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Виктор Коронелли и руководство кубинской генпрокуратуры», — уточняется в сообщении.

Визит российской делегации во главе с Игорем Красновым состоялся по приглашению генерального прокурора Кубы Ямилы Пеньи Охеды. В планах у генпрокурора РФ намечены переговоры с кубинской коллегой и другими официальными лицами. Российский представитель обсудит с кубинской стороной вопросы двустороннего сотрудничества.

Двусторонние взаимоотношения между Россией и Кубой носят традиционно дружественный характер и развиваются в духе стратегического партнёрства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 19 марта министр туризма Кубы заявил, что приём платёжных карт «Мир» станет обязательным условием для работы любого заведения в стране. Он пояснил, что пока карты «Мир» принимаются для оплаты не во всех заведениях на территории Кубы.

В сентябре 2023 года Россия и Куба согласовали программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023–2030 годы. Отмечалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил принять предложение Минэкономразвития о подписании программы сотрудничества.