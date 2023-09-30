Москва, 30 сентября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Россия и Куба согласовали программу торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на 2023–2030 годы. Правительство одобрило подписание документа, говорится в распоряжении, опубликованном 30 сентября на портале правовых актов.

ТАСС/ DPA/TASS

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил принять предложение Минэкономразвития о подписании программы сотрудничества. Это предложение согласовано с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Оно предварительно проработано с кубинской стороной, говорится в тексте.

В документе указано, что от имени правительства России программу сотрудничества с правительством Кубы подпишет зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Чернышенко совершил рабочий визит на Кубу. По итогам межправительственной комиссии стороны подписали ряд соглашений, направленных на укрепление и углубление сотрудничества Москвы и Гаваны.

Вице-премьер также сообщил о подписании десяти соглашений о сотрудничестве в рамках российско-кубинского бизнес-форума. Он отметил, что Россия и Куба работают над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса, устранением бюрократических барьеров, снижением налогов и пошлин, развитием банковской инфраструктуры, расширением доступа сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран и выстраиванием логистических маршрутов.