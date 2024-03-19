Гавана, 19 марта, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Приём карт платежной системы «Мир» станет обязательным условием для работы любого заведения на Кубе. Об этом 19 марта рассказал министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда в интервью ТАСС.

Card.mironline.ru Карта «Мир»

Как пояснил кубинский министр, на сегодняшний день карта «Мир» принимается для оплаты на всей территории островного государства, но не во всех заведениях. Власти намерены добиться, чтобы любое заведение, принимающее платёжные карты, в обязательном порядке принимало карту «Мир».

Гранда уточнил, что для приёма карт «Мир» во всех торговых точках перепрограммируют отдельно каждый POS-терминал.

«Это достаточно длительная процедура, но у нас на сегодняшний день порядка 20 тысяч точек, где есть терминалы, которые принимают эту карту», — заключил Гарсия Гранда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с 30 марта карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков в Армении. Исключением станет инфраструктура «ВТБ Армения», в рамках которой останутся доступны основные операции.

23 февраля министерство торговли США ввело санкции против 63 российских компаний, включая НСПК, которая является оператором системы «Мир». После этого в организации заверили, что объявленные ограничения не скажутся на работе платёжных сервисов в России.