Киев, 16 апреля, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Украинские власти планируют заблокировать ряд TikTok-каналов, которые Киев заподозрил в распространении «российской пропаганды», сообщил Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Цензура на Украине

Для этого проводится сотрудничество с администрацией указанной социальной сети. В перечень каналов, подлежащих блокировки, включили ресурсы некоторых средств массовой информации (СМИ).

Кроме того, центр обратился к жителям Украины с призывом присылать сведения о каналах, якобы ведущих «подрывную деятельность». Приложение TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Его используют для создания и просмотра коротких видеороликов.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта 2024 года марта украинские СМИ проинформировали, что Верховная рада готовит законопроект о регулировании на Украине мессенджера Telegram \по аналогии с интернет-СМИ и прочими платформами. При этом Киев уже давно обсуждает идею о блокировке этого неподконтрольного ресурса.

Владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИА Регнум рассказал, что идея украинских властей заблокировать Telegram вряд ли осуществима. Он напомнил, что этот мессенджер работает вообще без ограничений, то на указанном ресурсе вообще нет модерации публикуемых сообщений.