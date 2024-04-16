Вашингтон, 16 апреля, 2024, 05:11 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден отказался давать показания в рамках расследования по импичменту. Об этом 15 апреля проинформировала администрация США председателя надзорного комитета Палаты представителей США Джеймса Комера, сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Ваше расследование по импичменту завершено. Мы отклоняем ваше приглашение к президенту Байдену для дачи показаний», — указал в письме специальный советник главы Белого дома Ричард Саубер.

Кроме того, Саубер подчеркнул, что американский лидер «не сделал ничего дурного» и назвал обвинения, выдвинутые Комером, ложными и необоснованными.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член палаты представителей Конгресса США демократ Джаред Московиц пришёл в маске президента России Владимира Путина на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы Белого дома Байдена.

Комитет по надзору палаты представителей расследует возможную причастность Байдена к бизнес-операциям его родственников, которые якобы старались заключать сделки по всему миру, используя имя действующего президента США.

В ноябре спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил о недостаточности оснований для объявления импичмента Байдену. Он также назвал политическим императивом проведение подобной процедуры на фоне низких предвыборных рейтингов американского президента.