Вашингтон, 11 ноября, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил, что не видит достаточых оснований для объявления импичмента президенту Соединённых Штатов Джо Байдену. Об этом сообщает газета The Washington Post.

IMAGO/Chris Kleponis/Global Look Press Президент США Джо Байден

По её информации, на встрече с однопартийцами центристских взглядов Джонсон заявил, что сейчас недостаточно доказательств для начала формальной процедуры вынесения импичмента.

По мнению газеты, Джонсон не считает «политическим императивом» добиваться отстранения Байдена от власти с учётом его низких предвыборных рейтингов.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер нижней палаты Майк Джонсон на брифинге заявил, что палата представителей Конгресса США скоро примет решение, будет ли запускать процедуру импичмента президента Джо Байдена.

В нижней палате Конгресса, где большинство у Республиканской партии, объявили о начале расследования в отношении семьи Байдена в сентябре. Они подозревают президента США, а особенно его сына Хантера Байдена, в коррупции.

По этому вопросу прошло одно заседание, но на нём не были представлены доказательства. 3 октября в отставку оправили тогдашнего спикера палаты представителей Кевина Маккарти, и рассмотрение вопроса пришлось приостановить. Джонсона выбрали на пост спикера 25 октября.