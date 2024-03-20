Вашингтон, 20 марта, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США демократ Джаред Московиц пришёл в маске президента России Владимира Путина на слушания в Конгрессе по делу об импичменте главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал MSNBC.

Кадр из видео

По мнению журналиста издания Punchbowlnews Макса Кохена, конгрессмен надел маску, чтобы сделать акцент на том, что республиканцы якобы хотят внести элемент дезинформации в эти слушания.

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Издание The Hill написало, что Московиц, придя в таком виде на процесс, отметил работу другого конгрессмена — Джеймса Комера, ведущего расследование против Байдена. При этом демократ «поблагодарил» Комера за якобы использование российских разведданных в рамках расследования.

Комитет по надзору палаты представителей расследует возможную причастность Байдена к бизнес-операциям его родственников, которые якобы старались заключать сделки по всему миру, используя имя действующего президента США.

Как сообщало ИА Регнум, в середине американист Малек Дудаков выразил мнение о том, что республиканцы планируют запустить процедуру импичмента Байдена не потому, что всерьёз достигнуть этой цели. По словам эксперта, они хотят нанести удар по репутации действующего главы Белого дома в преддверии президентских выборов.

В ноябре спикер палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил о недостаточности оснований для объявления импичмента Байдену. Он также назвал политическим императивом проведение подобной процедуры на фоне низких предвыборных рейтингов американского президента.