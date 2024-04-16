Николаев, Украина, 16 апреля, 2024, 04:42 — ИА Регнум. Российские войска ударили по расположению ВСУ в городе Новый Буг в Николаевской области Украины, сообщил журналистам координатор местного новороссийского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В 22:20 был нанесен удар по городу Новый Буг, прилетало очень серьёзно, прямо в «располагу» [расположение ВСУ]», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Лебедева, после этого в городе оказался блокирован выезд, а в местную больницу начали вызывать медиков. Он пообещал представить новые подробности по поводу случившегося уже утром 16 апреля.

Координатор подполья добавил, что, по некоторым данным, в Новый Буг прибыла какая-то комиссия, которая могла стать целью удара.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Лебедев проинформировал, что утром 15 апреля российские военные нанесли удар по украинским артиллеристам и французским наёмникам в Славянске (ДНР). Он уточнил, что иностранцы привезли с собой самоходную артиллерийскую установку (САУ) CAESAR.

Позже Лебедев распространил информацию о том, что российские военные уничтожили скопления живой силы и техники украинской армии в запорожском городе Гуляйполе. Он добавил, что под удары попали Дмитровка, Яселка и Куцуруб.

Также стало известно об ударе, нанесённом по городу Полтаве на Украине. Предположительно в результате удара могли загореться горюче-смазочные материалы.