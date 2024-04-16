Китай заявил о приверженности содействию диалогу по украинскому конфликту
Дипломат Гэн Шуан: Китай привержен содействию диалогу по украинскому конфликту
Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Китайские власти по-прежнему привержены содействию миру и диалогу по урегулированию украинского конфликта, заявил 15 апреля заместитель постоянного председателя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Китай останется приверженным содействию миру и диалогу и будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса на Украине», — указал дипломат.
Он назвал вопрос безопасности Запорожской АЭС одним из аспектов украинского кризиса. Дипломат также призвал все стороны придерживаться принципа неделимой безопасности и незамедлительно начать взаимодействовать друг с другом для проведения мирных переговоров.
Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что на сегодня вокруг Украины сложилась патовая ситуация. При этом глава МИД подчеркнул, что в этом нет вины России.
Кроме того, он добавил, что Москва в любой момент готова к переговорам, но диалог должен проходить на основе справедливости, а также реалий и баланса интересов в сфере безопасности.
29 марта глава киевского режима Владимир Зеленский впервые допустил, что готов к переговорам с Россией до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. Он уточнил, что если украинская армия выйдет на линию, которую Киев контролировал до начала спецоперации России, то российские власти якобы сами пойдут на переговоры.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления МИД Украины о возможном диалоге с Москвой, указал на то, что подобные высказывания противоречат запрету на переговоры, который был ранее введён главой киевского режима. Он добавил, что попытки навязать Москве «правила» для проведения таких переговоров неприемлемы.