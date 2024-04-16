Нью-Йорк, США, 16 апреля, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Китайские власти по-прежнему привержены содействию миру и диалогу по урегулированию украинского конфликта, заявил 15 апреля заместитель постоянного председателя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Китай останется приверженным содействию миру и диалогу и будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса на Украине», — указал дипломат.

Он назвал вопрос безопасности Запорожской АЭС одним из аспектов украинского кризиса. Дипломат также призвал все стороны придерживаться принципа неделимой безопасности и незамедлительно начать взаимодействовать друг с другом для проведения мирных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что на сегодня вокруг Украины сложилась патовая ситуация. При этом глава МИД подчеркнул, что в этом нет вины России.

Кроме того, он добавил, что Москва в любой момент готова к переговорам, но диалог должен проходить на основе справедливости, а также реалий и баланса интересов в сфере безопасности.

29 марта глава киевского режима Владимир Зеленский впервые допустил, что готов к переговорам с Россией до выхода ВСУ к границам Украины 1991 года. Он уточнил, что если украинская армия выйдет на линию, которую Киев контролировал до начала спецоперации России, то российские власти якобы сами пойдут на переговоры.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления МИД Украины о возможном диалоге с Москвой, указал на то, что подобные высказывания противоречат запрету на переговоры, который был ранее введён главой киевского режима. Он добавил, что попытки навязать Москве «правила» для проведения таких переговоров неприемлемы.