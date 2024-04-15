Анкара, 15 апреля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Ситуация с банковскими переводами из России в Турцию до сих пор остаётся напряжённой, заявил 15 апреля «РИА Новости» посол в Анкаре Алексей Ерхов.

«Американцы и евросоюзовцы с упорством, достойным лучшего применения, целенаправленно разрушают здание российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества», — сказал он.

По мнению Ерхова, США пытаются взять под контроль российско-турецкие связи и тем самым ставят под сомнение экономический суверенитет Турции. Из-за жёстких требований турецкие банки перестраховываются и требуют от российских контрагентов больше документов, касающихся денежных переводов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля глава Ассоциации экспортёров машиностроения Турции Кутлу Каравелиоглу спрогнозировал спад торгового бума с Россией в сфере машиностроения из-за того, что Запад ужесточает антироссийские санкции. Он отметил, что падение поставок уже коснулось станков, насосов и электродвигателей.

Банки в Турции начали ужесточать политику в отношении переводов из России в декабре 2023 года после ведения США санкций против международных финансовых структур, которых обвинили в сотрудничестве с российским оборонно-промышленным комплексом. В марте 2023 года газета Aydınlık сообщила, что ряд турецких бизнесменов готовят судебные иски против американских чиновников, угрожающих санкциями за сотрудничество с Россией. Также они хотят подать в суд на турецкие банки, которые блокируют денежные переводы и передают в США все данные о финансовых операциях.