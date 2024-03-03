Анкара, 3 марта, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Несколько турецких бизнесменов готовят судебные иски в связи с угрозами, исходящими от американских чиновников. Предпринимателям грозят санкциями за сотрудничество с Россией, пишет газета Aydınlık.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Бизнесмены рассказали журналистам, что намерены обратиться в суд после того, как чиновники из США стали посещать компании и финансовые учреждения и грозить включить их в санкционный список. Иски также готовятся против банков и их отделений, которые блокируют денежные переводы и передают американской стороне все личные данные.

Издание отмечает, что министерство торговли США удалило все сведения о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, которые грозили турецким компаниям санкциями.

В конце февраля газета сообщала, что сотрудники американских посольства и генконсульства в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие фирмы и финансовые учреждения и угрожают им из-за торговых отношений с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в Турции Алексей Ерхов отмечал, что представители США «терроризируют» работающий с Россией турецкий бизнес. Давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения, подчёркивал он.

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя угрозы американцев в адрес турецких компаний, заявил, что они подтверждают диктаторскую сущность США. Турецкий бизнес всё равно найдёт варианты финансового взаимодействия с российскими компаниями, уверен он.