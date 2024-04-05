Анкара, 5 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. «Торговый бум» между Россией и Турцией, начавшийся в 2023 году в сфере машиностроения, может пойти на спад из-за расширения антироссийских санкций Запада, заявил 5 апреля агентству Bloomberg глава Ассоциации экспортёров машиностроения Турции Кутлу Каравелиоглу.

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По оценке предпринимателя, экспорт в Россию в сфере машиностроения в 2024 году сократится на $1 млрд в сравнении с 2023 годом. Он объяснил это «неоднозначными» и «быстро расширяющимся» санкционными списками, касающимися товаров двойного назначения.

«Вероятно, ни один серьёзный корпоративный производитель оборудования не сможет сохранить прежний интерес к России в условиях растущего давления на банковскую систему и цепочки поставок», — сказал глава ассоциации.

Он сообщил, что сокращение поставок уже началось. В первую очередь это коснулось станков, насосов и электродвигателей.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер России Александр Новак в ноябре 2023 года заявил, что торговый оборот с Турцией вырос более чем вдвое в сравнении с результатами 2023 года. По его словам, Турция стала второй страной по объёму торговли с Россией.

Ужесточение банковской политики в Турции началось в декабре после введения Вашингтоном санкций против международных финансовых структур, обвинённых в сотрудничестве с российским оборонно-промышленным комплексом. Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин в феврале заявил, что идёт обсуждение идеи создания совместного банка. Он заявил о необходимости разработать механизм торговли между странами в национальных валютах.

Президент России Владимир Путин 2 апреля заявил, что Россия продолжает демонстрировать хорошие темпы роста экономики. Он сообщил, что они лучше, чем в Европе, превысили 4%. Глава государства также отметил рост промышленного производства в стране.