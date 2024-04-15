Кострома, 15 апреля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Певец Григорий Лепс выбил телефон из рук поклонницы во время концерта в Костроме. Видео инцидента появилось в Сети 15 апреля.

Кадр из видео

Лепсу не понравилось, что женщина держала телефон слишком близко к нему. Певец попросил зрительницу отдалиться, но, когда это ничего не дало, не стал церемониться и выбил телефон из её рук.

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Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года Лепс стал участником уличной потасовки в Санкт-Петербурге. В баре на Московском проспекте он и его продюсер повздорили с другим посетителем заведения во время игры в нарды. В процессе выяснения отношений все вышли на улицу, где певец несколько раз ударил петербуржца ногами и руками и сломал ему нос. В процессе работы дознавателей стороны заключили мировое соглашение, и дело было прекращено.

Позднее, в 2023 году, Лепс пообещал 1 млн рублей любому российскому военному, который уничтожит танк Leopard ВСУ в зоне проведения спецоперации на Украине. В июле таковым стал боец с позывным Веном. О том, что «ответил за свои слова», Лепс сообщил в своём Telegram-канале, солдат в свою очередь заверил, что деньги получил.