Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Музыкант и исполнитель Григорий Лепс заключил с петербуржцем Дмитрием Горбачевым мировое соглашение после уличной драки, в которой местному жителю был нанесён легкий вред здоровью. В связи с примирением сторон уголовное дело по факту драки, фигурантами которого могли стать Лепс и директор его продюсерского центра, будет прекращено.

Василий Иванов ИА REGNUM Григорий Лепс

Как сообщила 12 декабря «Фонтанка», известный московский адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Лепса, и петербургский адвокат Евгений Хейфец со стороны потерпевшего подали в полицию заявления о том, что музыкант возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему и принес ему извинения, которые были приняты.

«В ближайшее время в Управлении дознания ГУ МВД, которое забрало дело из дознания Московского района, дело по статье 115 УК РФ <…> будет прекращено», — отмечает источник. Это допускается законом по делам о причинении повреждений легкой тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе конфликта, разгоревшегося вечером 3 декабря в баре на Московском проспекте Петербурга, Лепс и его продюсер несколько раз ударили петербуржца ногами и руками, сломав ему нос. Поводом для конфликта стали разногласия по поводу игры в нарды.