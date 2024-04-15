Оренбург, 15 апреля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Уровень реки Урал в районе села Илек на территории Оренбургской области поднялся до 905 см, что на 15 см выше опасной отметки. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона в Telegram-канале.

РИА Новости/ Максим Богодвид

«По состоянию на 16:00 (14:00 мск. — Прим. ред.) 15 апреля уровень Урала у села Илек поднялся до 905 см — это на 15 см выше опасной отметки», — проинформировало региональное правительство.

Отмечается, что на работы по укреплению защитной дамбы в селе Илек по поручению главы области Дениса Паслера направили дополнительную спецтехнику, завершающую её укрепление и наращивание.

В пресс-службе уточнили, что Росгидромет заявлял о продолжении прибывания воды в Урале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 апреля Паслер рассказал, что за сутки в Орске 1455 жилых домов и 555 приусадебных участков освободились от воды. Глава региона уточнил, что в городе на этой неделе начнут активный ремонт дорог и трамвайных путей, а также будут активно восстанавливать электроснабжение.

Ранее в этот же день в правительстве региона заявили, что пострадавшим в результате паводков в Оренбургской области гражданам на данный момент выплатили в общей сложности 341 млн рублей. Уточняется, что жители сейчас подали 313 011 заявлений, из которых в работу приняли 304 245 заявлений.

В Орске 5 апреля в результате паводка прорвало дамбу. На территории Оренбургской области 7 апреля из-за этого ввели режим ЧС федерального характера. До этого на территории региона действовал режим ЧС регионального уровня.