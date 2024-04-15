Оренбург, 15 апреля, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Пострадавшим от паводков в Оренбургской области гражданам выплатили 341 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сергей Никифоров/РИА Новости

Уточняется, что 313 011 заявлений подали жители к настоящему моменту. В работу приняли 304 245 заявлений. При этом по 27 737 заявлениям власти приняли решение о назначении выплат.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3881958" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Дамба в Орске

«Средства уже перечислены 16 832 оренбуржцам на общую сумму 341,81 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

К этим выплатам относится единовременная материальная помощь, общая сумма которой составила 27 571 рубль. Средства на сумму 333,56 млн рублей переданы 16 678 жителям. Также выплаты включают финансовую помощь при утрате имущества.

Как сообщало ИА Регнум, в пострадавший от паводка Орск 15 апреля прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В городе 5 апреля прорвало дамбу на фоне паводков. Подтопленными остаются 3725 домов.

В Оренбурге за сутки в зоне подтопления оказалась тысяча домовладений и тысяча участков. К настоящему моменту подтопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладения.

В регионе из-за паводка эвакуировали 16 547 человек, включая 4648 детей. Из них 1094 человека временно поселили в пункты временного размещения. Уровень воды в реке Урал постепенно снижается, отметили в МЧС.