Орск, Оренбургская область, 15 апреля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. В Орске 1455 жилых домов освободились от воды за сутки, заявил 15 апреля глава Оренбургской области Денис Паслер на заседании штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сергей Никифоров/РИА Новости

«За сутки высвободилось 1455 жилых домов и 555 приусадебных участков», — сообщил Паслер.

Также губернатор рассказал, что в городе на этой неделе начнут активный ремонт дорог, трамвайных путей, специалисты будут восстанавливать электроснабжение.

Как сообщало ИА Регнум, в Орск 15 апреля прибыл глава МЧС Александр Куренков. По данным МЧС, в городе, пострадавшем от паводка, более трёх с половиной тысяч домов остаются подтопленными. Из зоны затопления эвакуировали 2557 человек, в том числе 801 ребёнка.

Наводнение в городе началось 5 апреля, после повреждения дамбы. Уровень воды в реке Урал сильно вырос, дамба частично разрушилась. Сегодня уровень воды в Урале на территории Орска составляет 618 см.

В правительстве Оренбургской области 15 апреля сообщили, что пострадавшим от паводков жителям региона выплатили 341 млн рублей. Заявления на компенсацию подали 313 011 человек, выплаты получили 16 832 жителей Оренбургской области.