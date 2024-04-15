Москва, 15 апреля, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Хорошевский суд Москвы приговорил бывшего гендиректора IT-компании Merlion Вячеслава Симоненко к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за фальсификацию уголовного дела в отношении топ-менеджеров компании. Об этом стало известно 15 апреля.

Валерий Шарифулин/ТАСС Бывший топ-менеджер компании Merlion Вячеслав Симоненко

Симоненко признали виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса — участие в преступном сообществе, покушение на получение взятки, заведомо ложный донос, дача заведомо ложных показаний и соучастие в фальсификации доказательств по делу. По материалам дела, в 2020 году он обвинил троих совладельцев Merlion и топ-менеджера в организации покушения на него в 2015 году. Через некоторое время их арестовали по обвинению в покушении на убийство и умышленном повреждении имущества. Подозреваемые пробыли под стражей и домашним арестом несколько месяцев, но в 2022 году дело прекратили за отсутствием события преступления.

Позднее Следственный комитет возбудил дело в отношении следователей и сотрудников ФСБ, нескольких фигурантов объявили в розыск. С ноября 2023 года Симоненко вину отрицал, а защита просила его оправдать. Прокуратура заявляла о доказанности обвинения и требовала для Симоненко 24 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщило Business FM.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта власти Казахстана выдали Таиланду гражданина России, подозреваемого в крупном вымогательстве в составе преступной группы у российской семейной пары в сентябре 2022 года на острове Самуи. Переданный оставался единственным из шести членов ОПГ, кто на тот момент ещё был на свободе. Их обвинили в вымогательстве 1,8 млн таиландских батов (около $51,5 тыс.) в криптовалюте. Пятерых членов группы арестовали по горячим следам, одному удалось скрыться.