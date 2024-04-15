Ереван, 15 апреля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Армянские власти не вели переговоров с Великобританией о возможности отправки нелегальных мигрантов в республику. Об этом 15 апреля рассказал пресс-секретарь министерства иностранных Ани Бадалян.

Иван Шилов ИА Регнум

«Армения и Великобритании имеют широкую повестку политического диалога, а предметных или технических переговоров по вопросу, поднятому в конкретной публикации, не было», — заявила она «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 апреля британская газета The Times написала, что власти страны обсудили с Арменией, Коста-Рикой, Кот-Д’Ивуаром и Ботсваной возможность высылки нелегальных мигрантов по схеме, аналогичной той, которая использовалась с Руандой. Отмечалось, что британская сторона включила Кабо-Верде, Сенегал, Танзанию, Того, Анголу и Сьерра-Леоне в резервный список стран на случай провала переговоров с первыми четырьмя государствами.

Лондон принял решение депортировать нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду летом 2022 года. Под действие этого документа попадали люди, добиравшиеся до Британии через безопасные третьи страны, и это также могло коснуться беженцев с Украины.

Британский премьер-министр Риши Сунак 3 апреля пригрозил выходом Британии из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) для приостановки потока нелегальных мигрантов. По его словам, безопасность границ и контроль нелегальной миграции являются более важными, нежели членство в каком-либо иностранном суде.