ДНР, 15 апреля, 2024, 09:50 — ИА Регнум. В городе Часовом Яре в ДНР первую линию обороны удерживают недавно мобилизованные в ВСУ. Командование отошло в конец города, заявил 15 апреля советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум

«По подтверждённой информации, первую линию обороны в Часовом Яре бросили удерживать недавно мобилизованных», — сообщил Кимаковский ТАСС.

По его данным, командиры разных уровней ВСУ отошли с переднего края, при этом на некоторых участках координация идёт «в режиме удалёнки». ВСУ в Часовом Яре каждый день несут серьёзные потери.

Как сообщало ИА Регнум, Кимаковский 12 апреля заявил, что освобождение российскими военными Часова Яра откроет путь на Славянск. По его прогнозу, ВСУ будут оказывать сильное сопротивление в Часовом Яре.

Главком ВСУ Александр Сырский 13 апреля заявил, что ВС России активно наступают и добиваются успеха на ряде направлений.