В ДНР рассказали о стратегическом значении взятия Часова Яра
Советник Пушилина: взятие Часова Яра открывает ВС России направление на Славянск
ДНР, 12 апреля, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Переход города Часов Яр под контроль российских войск открывает путь на Славянск, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
«Вот когда мы подойдём к нему, я думаю, что противник очень серьёзно будет сопротивляться там, потому что Славянск — это наша легенда. Славянск — это наша история. Славянск — это то, с чего начиналась Русская весна», — сказал «РИА Новости» Кимаковский.
Ранее он отметил, что Вооружённые силы России зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вошли в пригород. В ходе продвижения российские военные уничтожили несколько сотен военнослужащих ВСУ, в том числе из состава элитных подразделений.
Как сообщало ИА Регнум, российская армия фактически взяла под контроль все ведущие в Часов Яр дороги, заявлял в начале апреля Игорь Кимаковский. По его словам, город постепенно стал терять статус важного логического центра для ВСУ, каковым являлся с 2014 года.
Главком ВСУ Александр Сырский 6 апреля признал сложную обстановку на всех участках фронта для украинской армии. При этом катастрофическая ситуация сложилась на трёх направлениях. Сырский добавил, что самые ожесточённые бои идут в районах населённых пунктов Первомайское, Водяное и Часов Яр. Российские войска давят на украинскую оборону, стремясь выбить ВСУ на краснолиманском и херсонском направлениях, констатировал главком.
Командование ВСУ пытается сделать из города Часова Яра в ДНР сплошной укрепрайон, заявил 4 апреля военный эксперт Андрей Марочко. Украина, по его словам, направила к городу большое количество военной техники и личного состава, однако российская армия нанесла по ним удары и боевики понесли большие потери.