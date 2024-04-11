ДНР, 12 апреля, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Переход города Часов Яр под контроль российских войск открывает путь на Славянск, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум Часов Яр, наступление ВС РФ

«Вот когда мы подойдём к нему, я думаю, что противник очень серьёзно будет сопротивляться там, потому что Славянск — это наша легенда. Славянск — это наша история. Славянск — это то, с чего начиналась Русская весна», — сказал «РИА Новости» Кимаковский.

Ранее он отметил, что Вооружённые силы России зачистили лесополосу на окраинах Часова Яра и вошли в пригород. В ходе продвижения российские военные уничтожили несколько сотен военнослужащих ВСУ, в том числе из состава элитных подразделений.

Как сообщало ИА Регнум, российская армия фактически взяла под контроль все ведущие в Часов Яр дороги, заявлял в начале апреля Игорь Кимаковский. По его словам, город постепенно стал терять статус важного логического центра для ВСУ, каковым являлся с 2014 года.

Главком ВСУ Александр Сырский 6 апреля признал сложную обстановку на всех участках фронта для украинской армии. При этом катастрофическая ситуация сложилась на трёх направлениях. Сырский добавил, что самые ожесточённые бои идут в районах населённых пунктов Первомайское, Водяное и Часов Яр. Российские войска давят на украинскую оборону, стремясь выбить ВСУ на краснолиманском и херсонском направлениях, констатировал главком.

Командование ВСУ пытается сделать из города Часова Яра в ДНР сплошной укрепрайон, заявил 4 апреля военный эксперт Андрей Марочко. Украина, по его словам, направила к городу большое количество военной техники и личного состава, однако российская армия нанесла по ним удары и боевики понесли большие потери.