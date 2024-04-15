Корсаков, Сахалинская область, 15 апреля, 2024, 07:14 — ИА Регнум. В Сахалинской области спасли 20 рыбаков, дрейфующих более часа на отколовшейся от берега льдине, сообщили 15 апреля в Telegram-канале МЧС России.

Mchs.gov.ru Спасательная операция на льдине

В ведомстве уточнили, что оторванная льдина начала уносить рыбаков на озере Изменчивое в Корсаковском районе.

«Специалисты поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова МЧС России на автомобиле с моторной лодкой эвакуировали 20 человек с оторвавшейся льдины. Никто не пострадал», — пояснили в МЧС.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 15 апреля на озере Изменчивое в Сахалинской области образовалась «трещина в ледовом поле». Двадцать рыбаков остались на оторвавшейся от берега льдине. Им на помощь выдвинулись шесть сотрудников МЧС с лодкой.

На Сахалине 18 февраля спасатели в Охотском море эвакуировали 82 рыбака. Льдина шириной 50 метров откололась в районе села Стародубское. В спасательной операции задействовали вертолёт Ми-8, 14 специалистов и восемь единиц техники.