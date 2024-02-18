Южно-Сахалинск, 18 февраля, 2024, 07:32 — ИА Регнум. На Сахалине сотрудники МЧС России спасли 82 рыбака с оторвавшейся льдины в Охотском море, сообщила 18 февраля пресс-служба ведомства.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Рыбаки на оторванной льдине

Известно, что льдина шириной 50 метров откололась в районе села Стародубское. Сотрудники МЧС выдвинулись к рыбакам на лодках. Также задействовали вертолёт Ми-8. На месте работали 14 специалистов и восемь единиц техники.

В итоге на берег доставили 82 человека. Пострадавших нет, спасательная операция завершена, заключили в МЧС России.

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Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года девять рыбаков унесло на льдине от берега Новосибирского водохранилища. Мужчины дрейфовали примерно в 250 метрах от деревни Тула Искитимского района. Толщина льда не превышала восьми сантиметров. Всех рыбаков спасли, медицинская помощь никому не потребовалась. Четырёх мужчин доставили на берег очевидцы на лодке, остальных эвакуировали спасатели.

В марте 2023 года в Ленинградской области на оторвавшихся льдинах оказалось более 80 человек. В район инцидента вылетел спасательный вертолет Ми-8. МЧС привлекло для своей операции 14 человек и шесть единиц техники. В общей сложности спасателями были эвакуированы 83 человека.