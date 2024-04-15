Корсаков, Сахалинская область, 15 апреля, 2024, 03:28 — ИА Регнум. В Корсаковском районе Сахалинской области МЧС проводит спасательную операцию — на оторвавшейся от берега льдине остались 20 рыбаков. Подробности сообщили в МЧС региона.

Mchs.gov.ru Рыбаки на льдине

Происшествие случилось утром 15 апреля на озере Изменчивое. По информации спасателей, образовалась «трещина в ледовом поле».

«По предварительной информации, на льдине находится около 20 человек. На место выехали шесть специалистов с лодкой», — пояснили в МЧС Сахалинской области.

Как сообщало ИА Регнум, спасатели эвакуировали на берег 53 рыбака, дрейфовавших на оторвавшейся льдине в Челябинской области. Пострадавших нет.

В конце марта около посёлка Тавричанка в Приморье от берега оторвалась льдина с 40 рыбаками. При этом местные власти ещё в феврале запретили выходить на лёд в Уссурийском и Амурском заливах. Рыбаков спасли сотрудники МЧС.

На Сахалине 18 февраля во время спасательной операции в Охотском море эвакуировали 82 рыбака. Льдина шириной 50 метров откололась в районе села Стародубское. В спасательной операции сотрудники МЧС задействовали вертолёт Ми-8. На месте работали 14 специалистов и восемь единиц техники.