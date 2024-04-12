Кунашак, Челябинская область, 12 апреля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Спасатели эвакуировали на берег всех 53 рыбаков, дрейфовавших на оторвавшейся льдине в Челябинской области, сообщили 12 апреля в МЧС России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыбаки

«Всего со льда спасены 53 рыбака в Челябинской области. Никто не пострадал. Спасательная операция завершена», — написали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошёл на озере Куракли-Маян. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина шириной 30 метров. Рыбакам пришлось ждать помощи спасателей.

Как сообщало ИА Регнум, в марте около посёлка Тавричанка Приморского края от берега оторвалась льдина с 40 рыбаками. При этом местные власти ещё в феврале запретили выходить на лёд в Уссурийском и Амурском заливах. Рыбаков с отколовшейся льдины спасли сотрудники МЧС.

На Сахалине 18 февраля во время спасательной операции в Охотском море эвакуировали 82 рыбака. Льдина шириной 50 метров откололась в районе села Стародубское. В спасательной операции сотрудники МЧС задействовали вертолёт Ми-8. На месте работали 14 специалистов и восемь единиц техники. Всех спасли, пострадавших не было.