Надеждинский район, Приморский край, 17 марта, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Около посёлка Тавричанка Приморского края от берега оторвалась льдина с рыбаками, сообщили 17 марта в ГУ МЧС России по региону.

Mchs.ru МЧС спасает рыбаков

«В 10:30 в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об отрыве льдины с рыбаками в Амурском заливе, в районе посёлка Тавричанка», — написали в Telegram-канале ведомства.

К месту происшествия направили спасателей. По прибытии сотрудники МЧС приступили к эвакуации рыбаков с отколовшейся льдины.

В правительстве Приморского края уточнили, что на оторванной льдине оказались 40 рыбаков.

С 20 февраля в Приморье запретили выходить на лёд в Уссурийском и Амурском заливах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3874662" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3874662" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля на Сахалине спасли 82 рыбака с оторвавшейся льдины в Охотском море. Льдина шириной 50 метров откололась в районе села Стародубское. В спасательной операции сотрудники МЧС задействовали вертолёт Ми-8. На месте работали 14 специалистов и восемь единиц техники. Всех эвакуировали, пострадавших не было.

В феврале в Хабаровском крае после двух дней поисков нашли пропавший с двумя рыбаками внедорожник. Автомобиль ушёл под лёд. Его обнаружили неподалёку от песчаного карьера, где глубина достигает четырёх метров. Машина полностью ушла под воду. Тело одно рыбака обнаружили внутри салона. Второго человека найти не удалось.