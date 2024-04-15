Штат Оклахома, США, 15 апреля, 2024, 03:08 — ИА Регнум. Литовский спортсмен Миколас Алекна установил новый мировой рекорд в метании диска на турнире в американском штате Оклахоме. Об этом сообщила в соцсети Х Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).

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«Миколас Алекна побил мировой рекорд среди мужчин, совершив бросок диска на 74,35 м», — уточнили в ассоциации.

Турнир проходил 14 апреля в городе Рамона.

До него более 37 лет мировым рекордсменом был немецкий легкоатлет Юрген Шульт.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта вратарь клуба Всероссийской хоккейной лиги «СКА-Нева» 21-летний Артемий Плешков установил мировой рекорд по количеству отраженных шайб за один матч. В матче продолжительностью более 158 минут голкипер отразил 124 броска. До этого мировой рекорд принадлежал Александру Бородуле из команды «Юность» — 107 сейвов.

В феврале китайский пловец Пань Чжаньлэ победил на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе, установив новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем. Пловец преодолел дистанцию за 46,80 секунды. Предыдущим обладателем рекорда был румын Давид Попович (46,86).