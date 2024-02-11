Пекин, 11 февраля, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Китайский пловец Пань Чжаньлэ победил на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе и установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем. Об этом стало известно вечером 11 февраля.

Du Yu /XinHua /Global Look Press Пловец Пань Чжаньлэ

Пловец преодолел дистанцию за 46,80 секунды. Предыдущим держателем рекорда был румын Давид Попович (46,86). Чжанлэ 19 лет, и он трёхкратный победитель Азиатских игр. На прошлом чемпионате мира по водным видам спорта в 2023 году он стал серебряным призёром комбинированной эстафеты 4×100 метров.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 2 по 18 февраля и является отборочным для участия в Олимпиаде 2024 года. Пловцов из России в 2023 году допустили к международным стартам в нейтральном статусе, но ведущие спортсмены страны отказались от участия на таких условиях.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года российский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине в полуфинальном заплыве финала Кубка РФ по плаванию в Казани. Спортсмен завершил дистанцию с результатом 23,55 секунды. Колесников побил предыдущий рекорд в 23,71 секунды американца Хантера Армстронга 2022 года.