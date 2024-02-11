Китайский пловец Пань Чжаньлэ обновил рекорд на 100 м вольным стилем
Пекин, 11 февраля, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Китайский пловец Пань Чжаньлэ победил на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе и установил новый мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем. Об этом стало известно вечером 11 февраля.
Пловец преодолел дистанцию за 46,80 секунды. Предыдущим держателем рекорда был румын Давид Попович (46,86). Чжанлэ 19 лет, и он трёхкратный победитель Азиатских игр. На прошлом чемпионате мира по водным видам спорта в 2023 году он стал серебряным призёром комбинированной эстафеты 4×100 метров.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 2 по 18 февраля и является отборочным для участия в Олимпиаде 2024 года. Пловцов из России в 2023 году допустили к международным стартам в нейтральном статусе, но ведущие спортсмены страны отказались от участия на таких условиях.
Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года российский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине в полуфинальном заплыве финала Кубка РФ по плаванию в Казани. Спортсмен завершил дистанцию с результатом 23,55 секунды. Колесников побил предыдущий рекорд в 23,71 секунды американца Хантера Армстронга 2022 года.