Санкт-Петербург, 17 марта, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Голкипер клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «СКА-Нева» 21-летний Артемий Плешков установил мировой рекорд по количеству отраженных шайб за один матч. О такой спортивной удаче сообщается в Telegram-канале лиги.

Виталий Аньков/РИА Новости Артемий Плешков

Тульская «Академия Михайлова» 16 марта в гостях обыграла «СКА-Неву» в четвёртом матче четвертьфинальной серии Кубка Петрова со счетом 1:0.

Матч продолжался 158 минут 11 секунд. Вратарь Артемий Плешков отразил в матче 124 броска. До этого мировой рекорд принадлежал Александру Бородуле из команды «Юность» — 107 сейвов, голкипер финского «Йокерита» Карри Рамо в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сделал 83 сейва.

Как сообщало ИА Регнум, российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал два очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Коламбус Блю Джекетс», что позволило ему занять 51-е место в списке снайперов в истории НХЛ.

В активе 37-летнего российского хоккеиста стало 1277 (489 шайб + 788 голевых пасов) очков в 1123 играх в НХЛ. На 50-м месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ находится Норм Улльман (490 голов), на 49-м — Жан Рателль (491).