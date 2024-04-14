Москва, 14 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Гражданин России Тимофей Колчанов, который был на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MCS Aries, вышел на связь с семьёй, сообщила «Известиям» его жена Мария.

Колчанов успел рассказать, что ситуация может разрешиться уже в ближайшее время, отметила собеседница издания.

«Он звонил с неизвестного номера на 8 секунд. Сказал, что с ним всё хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась», — сказала Колчанова.

С женщиной также связался представитель агентства по найму моряков, он сообщил, что все члены экипажа живы и находятся в безопасности, но связи с судном нет, сказано в публикации.

Сестра Колчанова Евгения в свою очередь подтвердила изданию, что её брат работает на MCS Aries старшим механиком.

«Он работает на судне старшим механиком. Судно захватили вчера. Из посольства передали, что весь экипаж жив», — рассказала она.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 апреля иранское государственное информагентство IRNA сообщило, что военно-морские силы иранского Корпуса стражей Исламской революции захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries.

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По данным агентства Associated Press, судно под флагом Португалии связано с лондонской компанией Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

Днём ранее судно находилось в Персидском заливе недалеко от Дубая и в соответствии с практикой судов, связанных с Израилем и следующих через этот регион, отключило данные отслеживания. Представитель компании-оператора судна MSC сообщил, что на борту находится команда из 25 человек. После захвата судно начало движение в сторону Ирана.

Утром 14 апреля посольство России в Иране сообщило, что выясняет детали нахождения гражданина России Тимофея Колчанова на борту захваченного судна MSC Aries для оказания ему консульского содействия, а также поддерживает связь с родственниками моряка.