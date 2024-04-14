Москва, 14 апреля, 2024, 18:15 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 15 апреля ожидается ухудшение погоды с кратковременным дождём и сильным ветром. Об этом рассказали в Комплекса городского хозяйства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«По прогнозам синоптиков, в ночь на понедельник, 15 апреля, в столице ожидаются кратковременный дождь и усиление ветра с порывами до 14 м/с. В течение всего дня 15 апреля местами ожидается дождь. Возможно усиление ветра с порывами до 20 м/с», — говорится в Telegram-канале комплекса.

Жителей и гостей российской столицы попросили быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что период похолодания и ночных заморозков в Центральной России подошёл к концу.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин 1 апреля в беседе с ИА Регнум заявил, что это лето будет рекордно тёплым на всей территории России. Это произойдёт из-за продолжающегося глобального природного явления Эль-Ниньо. Он отметил, что территория страны очень большая и пока сложно сказать, в какой степени это явление отразится на погоде в разных регионах.