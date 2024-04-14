Якутск, 14 апреля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Склад магазина мебели загорелся в Якутске. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

МЧС России по Республике Саха (Якутия)

«Поступило сообщение о пожаре на складе магазина мебели по ул. Леваневского в Якутске. Предварительная площадь составляет 500 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, в тушении пожара задействованы 42 человека и восемь единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум, в Ижевске спасатели тушили крупный пожар в здании по производству пакетов. Огнём была охвачена площадь в 1 тыс. кв. метров. Самостоятельно эвакуировались 36 сотрудников, один человек погиб.

Ранее пожар вспыхнул на складе с оборудованием для салонов красоты в Симферополе. Площадь которого составила 650 кв. метров.