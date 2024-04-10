В Удмуртии тушат крупный пожар на производственном предприятии
В Удмуртии тушат пожар на производственном предприятии на 1000 кв. метров
Ижевск, 11 апреля, 2024, 00:49 — ИА Регнум. В Ижевске Удмуртии спасатели тушат крупный пожар в здании по производству пакетов. Огнём охвачена площадь в 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
По информации спасателей, 36 сотрудников эвакуировались самостоятельно. Предполагается, что в здании может находиться ещё один человек.
В МЧС добавили, что распространение огня на соседние здания удалось предотвратить.
«Пожар локализован. На месте работают более 80 человек и 27 единиц техники», — пояснили в ведомстве.
Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели четырёх детей и их родителей при пожаре в подмосковном Воскресенске.
Частный жилой дом загорелся на улице Спортивной посёлка Фосфоритный в городском округе Воскресенск Московской области 8 апреля около полуночи. До прибытия первых спасателей огонь охватил всю площадь одноэтажного дома — 150 кв. м. При ликвидации возгорания пожарные обнаружили погибшими ребёнка и женщину. Затем были найдены тела ещё троих детей и мужчины.
Пожар в двух ангарах в посёлке Индустриальный в Краснодарском крае охватил площадь 1,7 тыс. кв. м.