Ижевск, 11 апреля, 2024, 00:49 — ИА Регнум. В Ижевске Удмуртии спасатели тушат крупный пожар в здании по производству пакетов. Огнём охвачена площадь в 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.

МЧС РФ Пожар в Ижевске

По информации спасателей, 36 сотрудников эвакуировались самостоятельно. Предполагается, что в здании может находиться ещё один человек.

В МЧС добавили, что распространение огня на соседние здания удалось предотвратить.

«Пожар локализован. На месте работают более 80 человек и 27 единиц техники», — пояснили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели четырёх детей и их родителей при пожаре в подмосковном Воскресенске.

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