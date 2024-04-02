В Симферополе вспыхнул крупный пожар на складе
В Симферополе вспыхнул крупный пожар на складе оборудования для салонов красоты
Симферополь, 2 апреля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. Ранним утром 2 апреля на складе с оборудованием для салонов красоты в Симферополе Симферополе вспыхнул пожар, площадь которого составила 650 квадратных метров. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба главка МЧС по Республике Крым.
Отмечается, что сотрудники противопожарной службы смогли локализовать возгорание, которое, по предварительным данным, распространилось на площади 650 квадратных метров. Данных о пострадавших в результате пожара не поступало.
В ведомстве уточнили, что в данный момент пожарные ведут разбор кровли и проливку конструкций для защиты от возгорания расположенных рядом зданий. В работах по ликвидации пожара участвуют 43 специалиста и задействовали 14 единиц техники.
Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля в клинической больнице №3 города Иркутска произошло возгорание. Из-за пожара из медучреждения пришлось эвакуировать 127 человек, в результате него никто не погиб и не пострадал.
Ранее в этот же день пресс-служба МЧС сообщила о полной ликвидации пожара в цехе по производству трансформаторов в Екатеринбурге. Площадь возгорания в здании вначале составляла 800 квадратных метров, а затем выросла до 4,5 тыс. квадратных метров. Крыша горящего цеха обрушилась на площади 300 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате возгорания не поступало.