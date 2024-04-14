Курган, 14 апреля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Жителей микрорайона Нижняя Утятка в Кургане эвакуируют из-за риска отсечения водой от сообщения с другими частями города, сообщил 14 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Донат Сорокин/ТАСС

В своём Telegram-канале глава региона опубликовал фотографии разлива реки Тобол из-за паводка.

«Так сейчас выглядит картинка с отметки от сельхозакадемии — выше по течению почти море, внизу идёт активное заполнение поймы. Ввиду риска отрезания Нижней Утятки дана команда эвакуировать её жителей», — написал Шумков.

Ниже данного микрорайона по течению располагается сам город Курган, подтопление особенно угрожает его правобережной части, где уже собирается вода, при этом течение Тобола ускоряется, отметил губернатор.

«Собирайте родственников, документы и ценные вещи и покидайте свои дома немедленно, до наступления темноты. УВД совместно с ребятами из спортивных клубов проводится патрулирование этих территорий во избежание мародёрства. Уходите немедленно!» — написал Шумков.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 апреля губернатор Курганской области сообщил, что уровень Тобола в областном центре за два часа поднялся на 25 см. В этот же день течением реки в регионе сорвало два моста. В области строятся и повышаются шесть дамб, чтобы сдержать воду.

Днём ранее, 13 апреля, Шумков сообщал о риске подтопления не только правобережной, но и центральной части Кургана и призвал жителей не откладывать эвакуацию.

Как передавало ИА Регнум, глава МЧС Александр Куренков ранее рассказал, что причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области, заявляло министерство.

11 апреля на совещании по ликвидации последствий паводковой ситуации президент Владимир Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.