Курган, 13 апреля, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Сверхнормативные сбросы воды в реке Тобол не прекращаются, и если эта постоянно пополняемая масса придёт в Курган, правобережная часть города будет подтоплена либо затоплена, заявил 13 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Евгений Кузьмин/РИА Новости

В случае превышения уровня воды или прорыва дамбы под угрозой подтопления или затопления может оказаться и центральная часть города, отметил глава региона в своём Telegram-канале.

Сложная ситуация складывается и в других районах области, подчеркнул Шумков, призвав жителей выполнять рекомендации властей и эвакуироваться.

«Соберите документы и ценные вещи. Позаботьтесь о своих детях, стариках, соседях и маломобильных родственниках. Уберите домашних животных из зон подтопления. Перегоните автомобили из гаражей с правобережной и прибрежной левой части города. И выезжайте», — написал губернатор.

Власти понимают нежелание жителей уезжать, обусловленное в том числе и медленным повышением уровня воды в Тоболе в областном центре, но «вода коварна», а ресурсы властей по спасению жителей небезграничны, отметил Шумков.

«Помогайте нам помочь вам», — добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, глава МЧС Александр Куренков ранее рассказал, что причинами сильного весеннего половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. В наибольшей степени пострадали от паводка Оренбургская, Курганская и Тюменская области, заявляло министерство.

В пострадавших регионах наблюдается положительная динамика паводковой обстановки, сообщило МЧС 13 апреля. При этом в 39 субъектах Федерации остаются подтопленными более 12 700 жилых домов и 22 000 приусадебных участков, отметило ведомство.

11 апреля на совещании по ликвидации последствий паводковой ситуации президент Владимир Путин заявил, что необходимо уже сейчас думать о восстановлении жилья и инфраструктуры в регионах, пострадавших от стихии.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в резервном фонде, сказал министр.