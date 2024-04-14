Москва, 14 апреля, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук с вероятностью 99% покинет команду ближайшим летом. Об этом 14 апреля заявил агент игрока Вадим Шпинёв.

Global Look Press

«С Антоном ситуация следующая: 99%, что нам придётся принять одно из предложений от других клубов и уйти из «Локомотива» летом свободным агентом», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

По его словам, сейчас «Локомотив» находится в непростом финансовом положении. Кроме того, в клубе внутри произошёл пересмотр стратегии, сокращение бюджетов и уровня зарплат.

Он добавил, что существующий в клубе потолок зарплат в два раза меньше той зарплаты, которую сейчас Миранчук получает по контракту, а соглашаться на двойное понижение — тяжело.

Шпинёв также рассказал, что ведёт переговоры с клубами из Турции, Франции и Италии.

Как ранее передавало ИА Регнум, главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов собрался подавать в отставку. По информации источника, руководство клуба не хочет ухода тренера и намерено уговаривать его остаться в команде.