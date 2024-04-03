Москва, 3 апреля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов собрался подать в отставку. Об этом 3 апреля сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Александр Вильф / РИА Новости Михаил Галактионов

По информации издания, руководство «Локомотива» не хочет ухода тренера и намерено уговаривать его остаться в команде.

3 апреля «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Встреча завершилась со счётом 0:1. Таким образом, команда вылетела из турнира.

В Российской премьер-лиге «Локомотив» идёт на пятом месте в таблице. На счету команды 33 очка после 21 матча. В последней игре команда сыграла вничью против «Краснодара» (1:1), а до этого не смогла обыграть аутсайдера чемпионата «Сочи» (2:2).

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. В сезоне 2022/2023 команда заняла восьмое место в РПЛ. До этого тренер работал с «Пари Нижний Новгород».