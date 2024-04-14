Вашингтон, 14 апреля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев 1 июня проведёт бой против американца Дастина Порье. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт на пресс-конференции.

Kamran Jebreili/AP/ТАСС Ислам Махачев

Поединок состоится в рамках турнира UFC 302 в американском Нью-Джерси. Это будет главный бой вечера.

32-летний Махачев является лидером рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. В октябре 2023 года он во второй раз защитил титул, нокаутировав австралийца Александра Волкановски.

Всего в активе Махачева 25 побед в карьере при одном поражении. На счету 35-летнего Порье 30 побед при восьми поражениях, в 2019 году он проиграл экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Махачев попросил Уайта «скормить» ему очередного соперника.

В октябре 2023 года Махачев победил Волкановски и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Российский спортсмен отправил соперника в нокаут уже в первом раунде.