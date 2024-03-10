Москва, 10 марта, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев попросил главу организации Дэйну Уайта найти ему нового соперника. Обращение он разместил в соцсетях.

Алексей Даничев / РИА Новости Ислам Махачев

Спортсмен опубликовал своё фото вместе с руководителем бойцовской организации и заявил о желании выйти на бой.

«Дэйна, я проголодался. Скорми мне кого-нибудь», — написал Махачев.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Махачев сообщил, что планирует 8 июня провести поединок с американцем Джастином Гэтжи. У 32-летнего россиянина 25 побед и одно поражение, которое было в 2015 году. В октябре 2023 года Махачев победил австралийца Александра Волкановски и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Российский спортсмен отправил соперника в нокаут уже в первом раунде.