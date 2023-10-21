Абу-Даби, 22 октября, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Россиянин Ислам Махачев в рамках турнира UFC 294 в Абу-Даби 21 октября одержал победу в поединке с австралийцем Александром Волкановски и защитил титул чемпиона промоушена в лёгком весе.

(сс) Andrius Petrucenia Пояс UFC

Махачев нокаутировал соперника в первом раунде, тем самым второй раз защитив титул чемпиона UFC в лёгком весе. В феврале на турнире в Австралии россиянин победил единогласным решением судей.

Изначально соперником россиянина на этом турнире должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, однако за две недели до начала поединка стало известно, что спортсмен не сможет провести бой из-за травмы.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов победил спортсмена из Таджикистана Муина Гафурова в рамках турнира UFC 294, проходящего в Объединённых Арабских Эмиратах. Поединок продлился 1 минуту 13 секунд, россиянин успешно провёл удушающий приём и закончил бой досрочно.