Грозный, 13 апреля, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Калининградская «Балтика» одержала победу над грозненским «Ахматом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 7:1.

Алексей Даничев/РИА Новости

Футболисты «Балтики» забили пять голов в первом тайме. Отличились нападающие Анхело Энрикес и дважды Алекс Фернандес, а также полузащитники Юрий Ковалёв и Виталий Лисакович.

Во втором тайме, на 76-й минуте болгарский полузащитник «Ахмата» Светослав Ковачев отыграл один мяч. А спустя восемь минут Алекс Фернандес забил шестой гол «Балтики» и оформил хет-трик.

На 89-й минуте хавбек «Балтики» Максим Кузьмин установил окончательный счёт в матче, забив седьмой гол.

На сегодняшний день «Балтика» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 20 очков после 23 матчей. «Ахмат» с 20 очками опустился на 14-е место.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в первом тайме «Балтика» забила «Ахмату» пять безответных голов.

Ранее футбольный клуб «Сочи» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Таким образом, «Сочи» прервал серию из десяти матчей без побед. С октября 2023 года команда проиграла четыре матча и шесть раз сыграла вничью.