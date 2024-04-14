Тегеран, 14 апреля, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Власти Ирана предупредили США о том, что американские базы станут военной целью, если Соединённые Штаты поддержат ответный удар Израиля, заявил 14 апреля начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

Marko Drobnjakovic/AP/TASS

«Мы передали Америке сообщение через посольство Швейцарии о том, что американские базы станут военной целью, если они будут использоваться в ходе будущих агрессивных действий (Израиля)», — сказал он в эфире иранского государственного телевидения.

По его словам, Тегеран будет рассматривать это как агрессию и поступит «соответствующим образом».

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Сирии. На месте погибли несколько человек, среди которых два генерала иранского КСИР — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права.

Вечером 13 апреля Иран запустил множество беспилотников и ракет в сторону Израиля. Вне границ еврейского государства нейтрализовали более 100 иранских БПЛА, перехват обеспечили США и Великобритания.