Киев, 5 апреля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном украинской армии городе Запорожье прогремели два взрыва. Об этом 5 апреля сообщил глава назначенной киевскими властями военной администрации региона Иван Фёдоров в Telegram-канале.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Два взрыва в Запорожье», — написал он.

Фёдоров не уточнил, где именно прогремели взрывы.

По информации украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на временно оккупированной украинской армией части Запорожской области объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России на данный момент не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, днём 5 апреля в Одесской области прогремели несколько взрывов. В Минобороны на тот момент не сообщали о каких-либо ударах по объектам на контролируемой Киевом территории.

Украинские СМИ утром 5 апреля сообщили о серии взрывов в Одесской области. На тот момент в регионе, а также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях объявили режим воздушной тревоги.

Вечером 4 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об очередной серии взрывов в городе. За полтора часа до этого стало известно ещё об одной серии взрывов в Харькове. В регионе в то время прозвучали сирены воздушной тревоги.