Тегеран, 27 апреля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Оманском заливе нефтяной танкер, идущий под флагом Маршалловых Островов, заявили 27 апреля в Центральном командовании США.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«В 13:15 по местному времени нефтяной танкер Advantage Sweet под флагом Маршалловых Островов был захвачен военно-морскими силами КСИР во время прохождения международных вод в Оманском заливе», — сказано в заявлении ведомства в социальных сетях.

В американском командовании обвинили Иран в нарушении международного права и создании угрозы региональной безопасности и призвали немедленно освободить танкер.

В иранской армии позже подтвердили задержание танкера, объяснив, что тот врезался в один из иранских кораблей, следствием чего стала гибель двух членов экипажа.

Ранее в США и Великобритании несколько раз сообщали о задержании в Оманском заливе танкеров с якобы контрабандным оружием, шедших из Ирана. В частности, в марте 2023 года сообщалось о задержании танкера, который вёз в Йемен управляемые противотанковые ракеты. В Тегеране это сообщение опровергли, заявив, что страны, которые стали причиной разрушения Йемена, поставляя туда оружие, не могут оправдать свои действия, обвиняя других.