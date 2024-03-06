Иран конфисковал нефть с американского танкера
Tasnim: суд в Иране конфисковал нефть следовавшего в США танкера Advantage Sweet
Тегеран, 6 марта, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Международный суд Тегерана постановил конфисковать груз с задержанного Ираном в апреле 2023 года американского танкера Advantage Sweet по иску больных буллёзным эпидермолизом, сообщило иранское агентство Tasnim.
По информации журналистов, суд рассмотрел иск страдающих редким наследственным заболеванием кожи к США. Они из-за американских санкций, запрещающих ввоз в Иран медикаментов, лишились возможности получать специальные бинты и лекарства из Швеции. Суд, рассмотрев жалобу, выдал ордер на конфискацию американской нефти, перевозимой танкером. Судно по решению суда арестовали.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Центральное командование США сообщило о задержании в Оманском заливе танкера Advantage Sweet иранскими военно-морскими силами. Тегеран подтвердил задержание судна, сообщив, что оно врезалось в иранский корабль, и это привело к гибели двух членов экипажа.
В январе 2024 иранские ВМС задержали в Оманском заливе танкер St. Nikolas. Ранее судно называлось Suez Rajan. Его в 2023 году задержали военно-морские силы США и забрали миллион баррелей иранской нефти, перевозимой в обход американских санкций.