Тегеран, 6 марта, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Международный суд Тегерана постановил конфисковать груз с задержанного Ираном в апреле 2023 года американского танкера Advantage Sweet по иску больных буллёзным эпидермолизом, сообщило иранское агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации журналистов, суд рассмотрел иск страдающих редким наследственным заболеванием кожи к США. Они из-за американских санкций, запрещающих ввоз в Иран медикаментов, лишились возможности получать специальные бинты и лекарства из Швеции. Суд, рассмотрев жалобу, выдал ордер на конфискацию американской нефти, перевозимой танкером. Судно по решению суда арестовали.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Центральное командование США сообщило о задержании в Оманском заливе танкера Advantage Sweet иранскими военно-морскими силами. Тегеран подтвердил задержание судна, сообщив, что оно врезалось в иранский корабль, и это привело к гибели двух членов экипажа.

В январе 2024 иранские ВМС задержали в Оманском заливе танкер St. Nikolas. Ранее судно называлось Suez Rajan. Его в 2023 году задержали военно-морские силы США и забрали миллион баррелей иранской нефти, перевозимой в обход американских санкций.